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Локдаун спровокував у центрі Києва паркувальний колапс: машини ставили в три ряди. ФОТО

  230   0 02.11.2021, 07:03 | Новости, Авто
Локдаун спровокував у центрі Києва паркувальний колапс: машини ставили в три ряди. ФОТО

В столиці діють посиленні карантинні обмеження. Але не для всіх.

Суттєве посилення карантину в Києві, яке, в першу чергу торкнулося невакцинованих від коронавірусу осіб, суттєво вплинуло на ситуацію на дорогах. Як відомо, з 1 листопада Київ офіційно перебуває в "червоній" зоні.

З огляду на це у центрі столиці стався справжній колапс з паркуванням - через велику кількість автотранспорту місцями його довелося паркувати в три ряди. Відповідні фото опублікував кореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков, інформує UAINFO.org.

Зокрема, він показав, що відбувалося в понеділок на вулиці Золотоворітській у самісінькому центрі Києва. Саме там автомобілі стояли припаркованими одразу в декілька рядів.

Новий локдаун у Києві

З понеділка, 1 листопада, Київ перебуває у "червоній" зоні карантину. З цього дня для проїзду в транспорті, відвідування торговельних центрів і закладів харчування потрібен ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, столичні школярі продовжують навчання дистанційно, а дитсадки працюють за умови вакцинації 100% співробітників. 

За дотриманням карантину в транспорті вибірково стежать правоохоронці - перевірки проводяться як у метро, так і в автобусах та електротранспорті. Порушникам "світить" штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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