Кто и зачем дезинформирует об отсутствии военных РФ на войне, краже газа и вакцинации

На восьмом году войны пророссийские нардепы от Оппозиционной платформы — За жизнь продолжают распространять фейки, что военных РФ нет на Донбассе.

В это же время президент страны-агрессора Владимир Путин ведет и другую войну — газовую, чтобы сертифицировать Северный поток-2. Дезинформация происходит на фоне вспышки пандемии и недостаточных темпов вакцинации, однако в Украине продолжают распространять манипулятивную информацию о вакцинации.

Ведущий Дмитрий Тузов и редактор фактчекингового проекта VoxCheck Максим Скубенко в программе «Радио НВ» Манипуляторы рассказали, как отличить правдивые заявления политиков от фейковых, информирует UAINFO.org.

ОПЗЖ «промывает мозги» украинцев дезинформацией об отсутствии войны с РФ

Депутаты от так называемой ОПЗЖ постоянно повторяют тезисы о том, что войны в Украине якобы и нет или, что Россия на Украину не нападала.

«Есть там российские регулярные войска или нет российских регулярных войск, но есть позиция Генштаба, есть позиция ОБСЕ. Да, мы знаем, что там есть добровольцы, могут быть специалисты, но регулярных войск там пока никто не видел», — отметил нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Украинские военные неоднократно брали в плен российских военнослужащих. Например, 24 августа 2014 вблизи Зеркального, что в Донецкой области, были задержаны 10 российских десантников, у которых были соответствующие документы и оружие. Доказательствами присутствия российских войск и российского вооружения являются многочисленные спутниковые снимки.

Также участие российских кадровых военных в боевых действиях на Донбассе журналистам и активистам удается определить благодаря их фото в соцсетях и геолокациям.

«Россия и Украина никогда не были в состоянии войны и не находятся», — продолжает отмечать один из лидеров партии ОПЗЖ, пророссийский политик Виктор Медведчук.

Действительно, войну официально не объявлено. Россия, которая напала на Украину, ведет войну гибридно. Впрочем, Российская Федерация осуществляет военную агрессию в отношении Украины, ее регулярные войска присутствуют на территории Украины, а военная техника и вооружение Российской Федерации регулярно поставляются на оккупированные территории.

«Нестор Шуфрич и все в ОПЗЖ просто повторяют российскую пропаганду для того, чтобы убедить часть людей, которая может в это поверить. Мне бы хотелось, чтобы однажды они выступили и сказали это семьям погибших. На Донбассе погибли 7,5 тысяч украинских и военных, и гражданских. Они этого никогда не сделают, потому что их аудитория — это пророссийски настроенная аудитория, которой можно „промыть мозги“. <…> Это работает не только на украинцев, которые не могут критически мыслить. Эти все вещи, которые озвучиваются в Украине якобы украинцами и российскими политиками, распространяются и дальше: в Германии, Франции, Италии. В соцсетях говорят: „Даже украинские политики считают, что России там нет“. Это часть обычной российской информационной войны против Украины», — рассказывает Скубенко.

Западные политики, у которых нет связей с Россией, не воспринимают эту пропаганду, отмечает фактчекер. Именно поэтому Украина получает помощь, а на РФ продолжают накладывать санкции.

После задержания Украиной в 2014 году 10 российских десантников в зоне боевых действий, они признались, что военные из РФ, которые заблудились. Это ложное оправдание продолжили распространять и в РФ, в том числе и президент России Владимир Путин сказал:

«Они заблудились прямо на бронетехнике с оружием. Это правда. Я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там ведь нет маркированной границы. Когда наши патрулируют границу, то это вполне возможно».

В таких случаях, по мнению редактора VoxCheck, нужно обращаться в международные суды, которые своим решением могут установить, действительно ли российские военные «заблудились».

«Это же не первый случай и далеко не последний. Сотни доказательств присутствия [российских войск] есть. Все зафиксировано и передается в международные суды. Нам нужно собирать больше и больше доказательств, потому что в конце концов, когда мы победим, а мы победим, Россия будет за это все расплачиваться», — убежден Скубенко.

Такие фейки продолжает ретранслировать так называемая партия ОПЗЖ, однако ответственность за высказывания, которые вредят интересам Украины, им не угрожает.

«[Высказывания политиков] приводят к тому, что их избиратели в это также начинают верить. Это вредит Украине. Мы консультировались с юристами, можно ли привлекать депутатов за такие слова за государственную измену. К сожалению, нынешнее законодательство не дает нам такой возможности», — констатировал фактчекер.

Как РФ манипулирует ненадежностью транзита газа, чтобы испортить репутацию Украины

Газовый кризис ЕС и запуск Северного потока-2 стали поводом для новых нападок Путина на Украину как на якобы ненадежного транзитера. Один из традиционных тезисов Путина, что Украина якобы ворует газ:

«Значительный объем из этого закачанного ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украину этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами. <…> Износ газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчетам, где-то 80−85%».

Впрочем, Украина этот газ не просто брала, а покупала за деньги у Венгрии, возражает Путину советник председателя правления Нафтогаза по международному направлению Светлана Залищук:

«Этот газ проходил через украинскую трубу, что давало нам возможность не просто транзитировать его, а мы покупали газ у Венгрию через такой инструмент, который называется виртуальный реверс».

Украинская ГТС подлежит масштабной модернизации, которая не влияет на прокачку газа, добавила Залищук.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Северный поток-2 оружием РФ.

Только по приблизительным подсчетам, Северный поток-2 обошелся Москве в $100 миллиардов. По подсчетам самого Газпрома, если взять весь объем газа, который подадут по газопроводу до 2035 года, и сравнить с тем, сколько потрачено на трубу, получается, что на каждой тысяче кубометров россияне теряют по $6,4.

«Это не совсем фейк, а классические манипуляции. У нас есть износ ГТС, не все так гладко. Но проблем и перебоев действительно не было», — убеждает Скубенко и добавляет, что в украинском информационном пространстве тоже существуют манипуляции по газу:

«У нас демократия. Оппозиционные партии критикуют власть. Когда они это делают, иногда врут, иногда манипулируют, не в прямую пользу России, но косвенно. Я не оправдываю сейчас власть и не пытаюсь сказать, что нельзя ее критиковать. <…> Например, Нафтогаз умышленно поднимает цены на газ для населения. Это делается для того, чтобы кто-то заработал. Это пример классической манипуляции».

Манипуляции Российской Федерации о газе распространяются и в Европейском Союзе, сообщил фактчекер.

«На данный момент Северный поток-2 наиболее выгоден Германии и Франции. В то же время Германия и Франция являются в топе стран, на которые направлена российская дезинформация. Например, в Германии уже полгода-год активно россияне распространяли нарратив о том, что немцы замерзнут без газа. С одной стороны, это не имеет непосредственного влияния на принятие политических решений. В то же время это формирует настроения населения. И тогда власть, если она хочет сыграть на руку России или на свои собственные интересы, например, в том числе и по сертификации Северного потока-2, может аргументировать [свое решение тем], что население хочет российского газа. <…> Совет очень простой и очень действенный: слышите что-то от россиян, из российских медиа, от пророссийских депутатов в Украине — не верьте этому», — рекомендует Скубенко.

«Концлагерь для антиваксеров». Как украинский народный депутат срывает вакцинацию

21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок, связанные с ростом больных COVID-19. Все пассажиры и экипажи межобластных рейсов, которые выполняются автобусами, поездами и самолетами, теперь должны иметь или отрицательный результат теста, или сертификат вакцинации.

Народный депутат от Слуги народа Лиза Богуцкая написала сообщение в Фейсбуке:

«Министр [здравоохранения Виктор] Ляшко увлекся и собирается расширить список профессий, обязательных к вакцинации. Предлагаю не останавливаться и сразу для „антиваксов“ строить концлагеря. Убежать далеко не смогут, так как в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят. Хотя, по большому счету, зачем на них тратить пищу и элементарные бытовые вещи? Лучше сразу к стенке».

«Лиза Богуцкая — известный антиваксер. Мы ее когда-то ловили [на распространении фейков]. Моя любимая цитата о том, что лучшая профилактика ковида — это баня, алкоголь и секс. Это ее слова. <…> Некоторые в это даже начинали верить. Сейчас же она нагнетает обстановку, начинает употреблять слова „антиваксеры“, „к стенке“, „концлагеря“ — то, что цепляет многих людей. <…> Привязав все к реальному факту, что нужен ковид-сертификат для межобластных перевозок, она начинает манипуляцию. Именно с такой привязкой эмоций к факту», — отметил Скубенко.

Все это, по мнению фактчекера, способствует тому, что в Украине такой низкий, по сравнению с европейским, уровень вакцинации — 20%. Распространение таких тезисов не только увеличивает смертность от коронавируса в Украине, убеждает Скубенко, но и используется РФ.

«Россия — это один из крупнейших распространителей дезинформации, в том числе на Украину, по вакцинации, COVID-19, локдаунам. Зачем это делается? Украина невакцинирована, Украина объявляет локдаун за локдауном, ослабевает экономика, слабеет страна. „А мы говорили, Украина — это не страна вообще“, — эту пропаганду РФ распространяют не только в Украине, но и по всей Европе. <…> Мы должны учитывать это и должны адекватно противодействовать», — рассказывает фактчекер.

С марта 2020 года по январь 2021 года VoxCheck проверил почти 900 фейков, которые охватывали многомиллионную аудиторию Facebook. Из них более 65% касались именно пандемии коронавируса.