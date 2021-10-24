Назван неожиданный признак избытка холестерина в крови

Определить проблему можно по замедленному росту ногтей.

Избыточное содержание холестерина в организме может проявляться в виде замедленного роста ногтей на ногах, передает storinka.com.ua.

Как пояснили специалисты, такой эффект обусловлен сужением сосудов и ограничением кровотока. Об избытке холестерина могут также свидетельствовать судороги в икроножных мышцах после активной деятельности. К другим настораживающим признакам эксперты отнесли выпадение волос и мерзнущие голени и стопы.

Избыток холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, при закупорке просвета сосуда бляшкой может произойти инсульт или сердечный приступ, предупреждают медики.

Активный образ жизни в сочетании с здоровым питанием помогут избежать повышения уровня холестерина в крови, добавили врачи.