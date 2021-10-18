Ученые назвали пять вещей, продлевающих жизнь мужчин

По статистике, мужчины живут меньше женщин.

Врачи винят в этом вредные привычки. Но все же есть моменты, которые способны увеличить продолжительность жизни. Что продлевает жизнь мужчин, сообщают Факты.

Женская грудь

Мужчины, которые регулярно смотрят на женскую грудь, как правило, живут дольше. Это объясняется довольно просто - все красивое и приятное автоматически повышает настроение.

Секс

Исследование, проведенное BMJ, показало, что секс положительно влияет на здоровье мужчины. Так, риск смертности при условии регулярной сексуальной активности снижается на 50%, а средняя продолжительность жизни при этом увеличивается от 3 до 8 лет. Эксперты полагают, это происходит потому, что секс помогает нам справляться со стрессовыми перегрузками, таким образом снижая вероятность возникновения заболеваний.

Женитьба

Женатые мужчины в среднем живут дольше, чем неженатые. В ходе научного эксперимента, в котором приняли участие более 127 тыс. взрослых американцев, удалось обнаружить, что мужчины, которые вступают в брак после 25 лет, имеют более высокий уровень защиты от хронических заболеваний, чем те, кто делает это до 25 лет. Кроме того, чем дольше мужчина находится в браке, тем выше его преимущества в смысле продолжительности жизни и общего состояния здоровья.

Родительство

Продлевает мужскую жизнь и рождение ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Journal of Epidemiology & Community Health. Ученые обнаружили, что мужчины и женщины, у которых есть хотя бы один ребенок, имеют более низкий риск смертности.

Когда родители достигают 60-летнего возраста, разница в продолжительности жизни составляет 2 года, а к 80 годам - от 7 до 8 лет. Все это, вполне вероятно, связано и с возрастающим чувством ответственности.

Животик

Только не пивной, а тот, который появляется у мужчин от сытой и довольной жизни. Ричард Брибискас, автор книги How Men Age, приводит данные, согласно которым, мужчины с лишним весом реже страдают от сердечных приступов и рака простаты.

Более того, доказано, что незначительное увеличение жира в организме делает мужчин более привлекательными для женщин. А, по некоторым данным, такие мужчины еще и лучше в сексе, чем их подтянутые соперники.