Audi начал тестировать обновленный E-Tron Sportback

Audi начал тестировать на дорогах общего пользования обновленный электрический кроссовер Audi E-Tron Sportback. Он впервые попался на глаза фотошпионов.

Audi E-Tron Sportback появился в 2018 году. Это был первый серийный электромобиль компании Audi. Конечно, уже пора его обновить.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный E-Tron получит изменения в передней и задней части. Будут новые бамперы, новая решетка радиатора, новые фары и задние фонари.

Что же касается салона, то в нем изменения будут минимальными. Правда, какими конкретно - пока не известно.

Однако, на этом немецкий автогигант не остановится. По слухам, у этого кроссовера будут новые аккумуляторные батареи и новые электромоторы. Благодаря этому его запас хода увеличится с 400 до 600 км.

Ожидается, что Audi официально представит обновленный E-Tron в конце 2022 года. Обновления коснутся всех вариантов его кузова.

autonews.ua

