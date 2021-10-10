Ученые назвали продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы

Результаты последних исследований.

Очень важно заботиться о здоровье сердца, ведь это один из главных органов, который отвечает за жизнедеятельность организма. Ученые провели новое исследование и выявили положительное влияние некоторых продуктов на сердечно-сосудистую систему, передает 24 Канал.

Об этом говорится в новом исследовании Института глобального здравоохранения Джорджа. Подробнее об уникальных продуктах читайте в нашем материале.

Продукты полезные для сердца

Отныне молочные продукты считаются безопасными и даже полезным для работы сердца и сосудов. Шведские ученые проанализировали результаты нового исследования, которое проводилось в 17 странах мира, и создали самую большую базу данных о взаимосвязи между показателями употребления молочного жира и риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Суть нового исследования заключалась в том, что люди должны были записывать все виды молочных продуктов, которые они потребляли в течение дня. Самая большая сложность была в том, что не всегда такие продукты встречаются в «свежем» виде: их часто добавляют в готовые блюда. Поэтому ученые прибегли к более радикальным мерам.

Мы измерили уровень в крови определенных жирных кислот, которые содержатся в молочных продуктах, что дало более объективную оценку употребления молочных жиров и не зависело от человеческого фактора,

- пояснил врач Матти Марклунд из Института глобального здравоохранения Джорджа.

Результаты показали, что пациенты, которые употребляли молочные продукты, имели в несколько раз ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые почти отказались от них. В последние годы прослеживают тенденцию роста употребления молочных продуктов в мире, что требует более тщательного исследования их влияния на организм взрослого человека.

В то время, когда некоторые диетические рекомендации, как и раньше, предлагают потребителям выбирать обезжиренные молочные продукты, другие отказались от этих советов и говорят, что молочные продукты должны содержать как можно больше сахара и добавок,

- отметил доктор Марклунд.

К тому же медики все чаще сообщают, что количество жира в молочном продукте не имеет значения, ведь его воздействие на организм определяется именно видом. То есть все зависит от того, молоко, сыр или йогурт вы потребляете. Поэтому полный отказ от молочных продуктов или даже уменьшение количества в рационе - не лучшее повлияет на работу сердца.