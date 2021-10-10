Ким Кардашьян показала, как утепляются звезды

Светская львица продолжает удивлять.

Погода в Нью-Йорке явно теплее, чем в Москве. Однако, как видно, осень вдохновляет селебрити одеваться в более уютные и закрытые образы. Например, за эту неделю Ким Кардашьян уже успела выгулять шубу из «‎новогоднего дождика»‎, а теперь показала оригинальный кожаный total look. Берем на заметку, ведь это один из самых модных способов утеплиться в этом сезоне, передает showdream.org.

Итак, Ким выбрала огромную дутую жилетку, водолазку - вторую кожу, брюки, ботфорты выше бедер и бейсболку - все полностью из кожи и от модного Дома Balenciaga (очевидно, с креативным директором бренда Демной Гвасалией Кардашьян в последнее время очень сдружилась). Разбавили и завершили черный look перчатки шоколадного цвета и бордовая вместительная сумка. В общем, идеально, чтобы добраться ветреным утром до офиса.

Ким не первый раз выходит в полностью кожаном образе от Balenciaga. В сентябре реалити-дива показала look с кожаным плащом и балаклавой, закрывающей лицо.

Фото Хроника.инфо