Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

04:13

Ким Кардашьян показала, как утепляются звезды

03:05

В Кабмине пояснили, что даст Украине соглашение с ЕС об "открытом небе"

02:06

Арум оценил шансы на реванш Ломаченко - Лопес

01:07

Симптомы диабета, которые можно определить по глазам

00:08

В 2023 году появится спортивный Renault Megane E-Tech Electric

23:03

В ДТП на Львовщине погибли двое людей

22:04

Анжелика Варум объяснила, почему не ездит в Крым

21:32

Стало известно, сколько "Ньюкасл" может потратить денег зимой

21:05

Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов ИГИЛ

20:33

Врач-эпидемиолог объяснила, зачем нужно вакцинироваться от коронавируса

20:06

Во Львовской области задержали мужчину, который убил односельчанина

19:34

"Интер" может переманить форварда "Реала" зимой

19:07

Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС: потерь среди военных нет

18:35

Ливан остался без электричества

18:08

Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по "Северному потоку-2"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Ким Кардашьян показала, как утепляются звезды

  5   0 10.10.2021, 04:13 | Новости, Культура
Ким Кардашьян показала, как утепляются звезды

Светская львица продолжает удивлять.

Погода в Нью-Йорке явно теплее, чем в Москве. Однако, как видно, осень вдохновляет селебрити одеваться в более уютные и закрытые образы. Например, за эту неделю Ким Кардашьян уже успела выгулять шубу из «‎новогоднего дождика»‎, а теперь показала оригинальный кожаный total look. Берем на заметку, ведь это один из самых модных способов утеплиться в этом сезоне, передает showdream.org.

Итак, Ким выбрала огромную дутую жилетку, водолазку - вторую кожу, брюки, ботфорты выше бедер и бейсболку - все полностью из кожи и от модного Дома Balenciaga (очевидно, с креативным директором бренда Демной Гвасалией Кардашьян в последнее время очень сдружилась). Разбавили и завершили черный look перчатки шоколадного цвета и бордовая вместительная сумка. В общем, идеально, чтобы добраться ветреным утром до офиса.

Ким не первый раз выходит в полностью кожаном образе от Balenciaga. В сентябре реалити-дива показала look с кожаным плащом и балаклавой, закрывающей лицо.

Фото Хроника.инфо

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (228)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]