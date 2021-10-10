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Симптомы диабета, которые можно определить по глазам

  6   0 10.10.2021, 01:07 | Новости, Общество
Симптомы диабета, которые можно определить по глазам

Важно следить за уровнем сахара в крови.

Развитие диабета второго типа можно пропустить, но в некоторых случаях симптомы связаны с глазами и зрением. Так может произойти, когда уровень сахара постоянно высокий, сообщает РБК-Украина.

Снижение четкости зрения

При высоком уровне сахара зрение может «упасть», и тогда вы будете видеть окружающий мир расплывчатым и затуманенным. Связано это с хрусталиком глаза, структура которого меняется.

Катаракта

Естественная внутренняя «линза» человеческого глаза позволяет фокусироваться на изображении. Если же этот хрусталик становится мутным, значит образовалась катаракта. Люди, страдающие диабетом второго типа, имеют высокую склонность к такому заболеванию.

Глаукома

Высокий уровень сахара в крови может вызвать повышение определенного гликопротеина, называемого фибронектином. Если количество этого вещества в глазу возрастает, это может привести к «блокировке дренажной системы» глаза и спровоцировать развитие глаукомы.

Кроме проблем с глазами на высокий уровень сахара и развитие диабета могут указывать такие симптомы:

- частая и сильная жажда, ощущение сухости во рту;

- учащенное мочеиспускание;

- утомляемость;

- необъяснимая потеря веса;

- рецидивирующие инфекции (молочница, инфекции мочевого пузыря, кожные инфекции);

- боль в животе;

- чувство тошноты.

 

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