Ученые назвали самый опасный вид курения

Веская причина отказаться от кальяна.

Эксперты установили, что один из самых опасных видов курения - кальян. Частое табакокурение приводит к серьезной интоксикации организма, передает changeua.com.

Ученые из университета Калифорнии изучили свойства дыма, который появляется в процессе курения кальяна, и развеяли миф, что дымный пар фильтруется водой. Оказалось, что в нем содержится повышенное количество частиц ультратонкой фракции, диаметр которых меньше 100 нанометров. Такие маленькие компоненты могут проникать в легкие и мозг человека. Именно в первые 10 минут курения концентрация этих частиц достигает пика, а дальше постепенно снижается.

Также эксперты сравнили выделение токсичных газов при курении табака и жидких ароматизаторов. Стало известно, что во втором случае больше вредных последствий. Одну затяжку кальяном можно приравнять к курению 1-2 сигарет, но в организм попадает не только никотин, а и бензол, и окись углерода.

Научные работники рекомендуют отказаться от табакокурения, потому что во время сжигания табака в кальяне образуются альдегиды - вещества, которые способствует возникновению опухолей дыхательных органов. Исследователи считают, что частое употребление табака может привести к заболеванию раком и туберкулезом.