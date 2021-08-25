Онколог назвал ранние признаки рака крови

Признаки, на которые важно вовремя обратить внимание.

Доктор медицинских наук, врач-онколог, гематолог и лучевой терапевт Александр Серяков назвал шесть ранних признаков рака крови. Он отметил, что специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, обычно эти заболевания проявляются общей симптоматикой, которую специалисты называют синдромом интоксикации, передает storinka.com.ua.

Серяков перечислил шесть основных признаков начала заболевания:

- снижение массы тела более чем на 10% за полгода;

- кожный зуд;

- обильная ночная потливость, из-за которой приходится менять постельное белье и одежду;

- повышение температуры тела до 38 градусов и выше;

- проблемы со слизистой - например, кровоточивость десен;

- увеличение периферических лимфоузлов;

При наличии подобных симптомов врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту. Исследования всех заболеваний крови, отмечает онколог, начинаются с классического анализа крови, который способен указать на нетипичные изменения.