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Онколог назвал ранние признаки рака крови

  6   0 25.08.2021, 01:07 | Новости, Общество
Онколог назвал ранние признаки рака крови

Признаки, на которые важно вовремя обратить внимание.

Доктор медицинских наук, врач-онколог, гематолог и лучевой терапевт Александр Серяков назвал шесть ранних признаков рака крови. Он отметил, что специфических симптомов у лимфом и лейкозов нет, обычно эти заболевания проявляются общей симптоматикой, которую специалисты называют синдромом интоксикации, передает storinka.com.ua.

Серяков перечислил шесть основных признаков начала заболевания:

- снижение массы тела более чем на 10% за полгода;

- кожный зуд;

- обильная ночная потливость, из-за которой приходится менять постельное белье и одежду;

- повышение температуры тела до 38 градусов и выше;

- проблемы со слизистой - например, кровоточивость десен;

- увеличение периферических лимфоузлов;

При наличии подобных симптомов врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту. Исследования всех заболеваний крови, отмечает онколог, начинаются с классического анализа крови, который способен указать на нетипичные изменения.

 

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