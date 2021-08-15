Обновленный VW Arteon получил более мощный двигатель

Volkswagen представил обновленный VW Arteon, который будет продаваться как модель 2022 года. Он получил новый топовый 2,0 л двигатель мощностью 304 л.с.

В частности, в линейке силовых агрегатов Arteon теперь есть новый 2,0 л мотор TSI мощностью 304 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Это на 32 л.с. и 50 Нм крутящего момента больше, чем было раньше.

Этот двигатель работает с новой 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, которая заменила 8-ступенчатый автомат.

В базовой комплектации SE теперь есть пакет R-Line, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, дистанционное управление парковкой и новые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Кроме того, комплектация среднего уровня SEL R-Line теперь имеет полный привод.

В базовой комплектации обновленный VW Arteon стоит от 39 995 долларов. Это на 3 000 долларов дороже, чем стоил Arteon в базовой комплектации до обновления. Конечно, обновления неплохие, особенно новый мощный двигатель, но на наш взгляд слишком дорогие. К тому же новый двигатель предлагается только для топовой комплектации. В базе его нет.

autonews.ua