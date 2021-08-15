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Назван простой способ продлить жизнь людям, перенесшим инсульт

  22   0 15.08.2021, 06:11 | Новости, Общество
Назван простой способ продлить жизнь людям, перенесшим инсульт

Важно сохранить активный образ жизни.

Восстановление после инсульта - долгий и ответственный процесс, требующий серьезной корректировки своего образа жизни. Ученые предложили таким пациентам очень простой и доступный способ улучшить самочувствие, передает 24 Канал.

В исследовании приняли участие 895 добровольцев, которые пережили инсульт. Средний возраст участников составил 72 года. Их данные сравнивали с показателями 97,8 тысячи здоровых лиц.

Как происходило исследование

Ученые исследовали связь физической активности участников и смертности от всех причин в обеих группах. Добровольцы заполняли анкеты, в которых подробно рассказывали о своих ежедневных привычках и нагрузках. Наблюдение за участниками продолжалось около 4,5 года.

Физическая активность продлевает жизнь людей после инсульта

За этот период в группе добровольцев, перенесших инсульт, умерли 15% лиц, которые уделяли физической активности минимум полчаса в день. Среди тех, кто перенес инсульт, но вел менее подвижный образ жизни, умерли 33% участников. В контрольной группе среди физически активных людей смертность составила 4%, в то время, как у более инертных - 8%.

После корректировки полученных данных ученые выяснили, что у пациентов после инсульта, которые гуляют или занимаются другой физической активностью не менее 3 - 4 часов в неделю, риск смерти от любых причин на 54% ниже по сравнению с людьми с тем же диагнозом, но которые этого не делают.

Примечательно, что наибольшее снижение смертности исследователи обнаружили в группе участников моложе 75 лет. Минимальный уровень ежедневной физической активности увеличивал их шансы прожить дольше на 80%.

Ранее ученые сообщили, что со всего мира поступают новые данные о том, что коронавирусная инфекция может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Глобальное исследование, проведенное в 132 медицинских центрах в 36 странах, выявило высокий риск инсульта для молодых пациентов с COVID-19.

 

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