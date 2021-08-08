Названы лучшие пищевые добавки для людей с сидячим образом жизни

Названы добавки, которые следует принимать.

Сидячий образ жизни является стандартом для многих людей, особенно если у них есть работа за столом, которая заставляет их сидеть на ягодицах более 8 часов в день, передает Лента.

К сожалению, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, образ жизни, не требующий большого количества движений, связан с множеством негативных последствий для здоровья, включая увеличение веса, боли в спине и плечах, а также повышенный риск развития диабета.

Если вы один из многих людей, которые проводят большую часть дня сидя, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддержать свое здоровье, - это оторваться от стула и пошевелить телом. Даже быстрая 10-минутная прогулка по офису может сильно повлиять на ваше здоровье, уровень энергии и настроение. Помимо улучшения кровообращения и физической активности, есть некоторые добавки, которые могут также помочь людям поддержать определенные аспекты своего здоровья.

Куркума и черный перец

Прием куркумы помогает облегчить боль в шее и спине благодаря способности специи уменьшать воспаление и, в свою очередь, чувство боли. Одно исследование показало, что прием экстракта куркумина в дозе 1500 миллиграммов в день уменьшает боль так же эффективно, как прием 1200 миллиграммов ибупрофена , и с меньшим количеством побочных эффектов.

Масло криля

Поскольку малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском депрессии и тревоги, поиск способов борьбы с этой проблемой является ключевым моментом.

Омега-3 жирные кислоты обладают антидепрессивными свойствами и, как было показано, улучшают депрессивные симптомы у людей с диагнозом этого состояния . Поскольку большинство людей не получают рекомендованного количества рыбы в своем рационе, пищевые добавки могут помочь преодолеть разрыв и, в свою очередь, помочь управлять их настроением.

Лютеин и зеаксантин

Если вы сидите большую часть дня, скорее всего, вы работаете за экраном компьютера и синий свет, который исходит, может вызвать повреждение глаз и в конечном итоге привести к диагностике дегенерации желтого пятна, если вы не будете осторожны.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин защищают глаза от вредных лучей, по сути действуя как «солнцезащитные очки» для сетчатки. Если вы не придерживаетесь диеты, богатой яркими фруктами, овощами и яичным желтком , может оказаться полезным прием лютеина и зеаксантина.

Витамин C

Прием добавки, такой как Витамин C, может помочь сохранить ваше иммунное здоровье.

Витамин D3

Около 50% людей испытывают дефицит витамина D из-за того, что большую часть дня проводят в помещении. Поэтому данная добавка также необходима для покрытия дефицита витамина.