В анексованому Криму померла мати українського режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва

У Криму померла мати режисера Ахтема Сеітаблаєва / фото УНІАН

В окупованому Росією Криму померла мати відомого українського режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва - Субіє ханум Налбандова. Їй було 83 роки. Вона була письменницею, педагогом, актрисою, співачкою і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської передачі.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує UAINFO.org.

"У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе - в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіе ханум Налбандова", - повідомив Чубаров.

Зазначимо, Субіє ханум Налбандова народилася в 1938 році в Криму. Її сім'я була депортована з Криму 18 травня 1944 року.

У 1990 році сім'я Субіє повернулася до Криму, де вона викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році вона почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - "Мерабаньіз, балалар". Для передачі їй доводилося все робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру.

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто Чубаров висловив щирі співчуття Ахтему Сеітаблаєву у зв'язку з непоправною втратою, а також усім рідним, близьким та колегам Субіє ханум Налбандової.

Режисер вже відреагував на новину про втрату матері. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook зворушливе фото.

"Мамо... Не маю сили сказати "прощавай"... До зустрічі... Люблю, люблю, люблю", - написав Сеітаблаєв.

Після окупації Криму Ахтем бачився з мамою нечасто. Він неодноразово пропонував батькам покинути окупований півострів, на що вони відповідали "хай виїжджають вони".

UAINFO