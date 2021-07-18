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Jeep представил новый внедорожник за 25 тысяч долларов (видео)

  6   0 18.07.2021, 00:08 | Новости, Авто, Видео
Jeep представил новый внедорожник за 25 тысяч долларов (видео)

Стоимость базовой модели Jeep Compass составляет 24 995 долларов США.

Компания Jeep представила новый внедорожник Jeep Compass, передает Корреспондент.

Салон внедорожника оборудован 21,3-сантиметровым сенсорным дисплеем с информационно-развлекательной системой Uconnect 5 и 25,7-сантиметровой панелью приборов.

Автомобиль имеет 75 функций, среди которых - автоматическое торможение.

Четырехцилиндровый 2,4-литровый двигатель Tigershark имеет мощность 177 лошадиных сил, крутящий момент равен 172 Нм.

Стоимость базовой модели Jeep Compass составляет 24 995 долларов США. Автомобиль появится на американском рынке уже осенью этого года.

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