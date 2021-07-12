Пять простых способов замедлить процесс старения

Достаточно наладить здоровый образ жизни.

Специалисты убеждают: молодость можно продлить. Для этого нужно соблюдать определенные рекомендации, передает storinka.com.ua.

Малоприятные признаки старения со временем ощущает каждый - реакция стала уже не та, с утра крайне трудно размять суставы, а память все чаще подводит. Также ухудшается ночной сон, а днем тянет вздремнуть. Зачастую приходится утешать себя различными оправданиями: я не старею, это просто накопились усталость, стрессы, проблемы. Врачи-геронтологи же предпочитают смотреть правде в глаза. По словам специалистов, уже ближе к сорока их пациенты обращаются с жалобами на здоровье, вызванными возрастными изменениями. Однако все-таки существует способ предотвратить их появление. Для этого медики дают пять конкретных рекомендаций, которые помогут продлить молодость минимум лет на десять.

1. Смена питания

Так, практикующий врач и ученый Федерика Амати выделила пять «голубых зон» на планете с максимальной продолжительностью жизни. Среди них: японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. По ее словам, аномальное количество долгожителей в этих местах объясняется их режимом питания - они придерживаются растительной диеты, потребляя в пищу фрукты, овощи, крупы и бобы.

«Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни», - пояснила врач.

2. Ежедневная зарядка

Вторая рекомендация - больше двигаться. Амати объяснила, что необходимо ежедневно проходить пешком не менее пяти тысяч шагов. Это может быть прогулка с семьей в парке, поход в магазин или же элементарный отказ от лифта в пользу лестницы и своих двоих.

Кроме этого, специалист отмечает, что стоит обязательно включить в свой график физические упражнения. Умеренная спортивная нагрузка сможет не только держать тело в тонусе, но и положительно скажется на состоянии всего организма. Всего какие-то 30-40 минут активной тренировки помогут сохранить молодость на долгие годы.

3. Довольствоваться малым

Еще один совет - придерживаться умеренного потребления пищи. Так, по словам врача, на японском острове Окинава люди предпочитают насыщаться только на 80 процентов. Так что стоит попробовать хотя бы постепенно сокращать размер порций. Ближе к вечеру отдавайте предпочтение свежим овощам и нежирной рыбе.

«У людей в »голубых зонах» наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня», - добавила Амати.

4. Долой вредные привычки

Ни для кого не секрет, что злоупотребление алкоголем и курение негативно сказываются не только на внешнем виде, но и на здоровье в целом. С возрастом последствия бессонной ночи после вечеринки в баре скрыть становится все труднее. В конце концов, такой образ жизни приводит к тому, что следы игнорирования этого правила трудно скрыть даже под внушительным слоем косметических средств.

5. Расслабьтесь!

Важно помнить о вреде стресса на наше здоровье. Врачи убеждают: повышенная тревожность ведет к хронической усталости, соматическим проблемам и преждевременному старению. Если же вы планируете продлить годы счастливой молодости, то требуется существенно сократить количество стрессовых ситуаций в жизни.

Для этого специалисты рекомендуют заниматься различными духовными практиками. Например, йога и медитация отлично справляются с этой задачей. Главное здесь - регулярность.