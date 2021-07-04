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В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения

  2   0 04.07.2021, 23:03 | Новости, Общество
В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения

Сегодня, 4 июля, в результате сильных ливней в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, что вызвало подтопление нескольких населенных пунктов. На полуострове введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - цитирует издание "главу администрации" Бахчисарайского района Людмилу Пучкову.

По ее словам, в районе образована комиссия для оценки нанесенного природной стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять реестр пострадавших от потопления домов, а завтра члены комиссии совершат поездку по местам подтоплений.

Напомним, 4 июля оккупированном Крыму в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Позднее "власти" Крыма сообщили о погибшей женщине, одном пострадавшем и одном пропавшем без вести.

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