Названы лучшие продукты для снижения уровня плохого холестерина

Важно употреблять достаточное количество правильных жиров.

Когда дело доходит до диеты, помогающей снизить уровень холестерина, ненасыщенные жиры являются ключевыми, передает u-news.com.ua.

В отличие от насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры положительно влияют на концентрацию липопротеинов низкой и низкой плотности, помогая снизить риск сердечного приступа.

Авокадо

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения США, говорится, что:

«Порция авокадо содержит 3,4 г пищевых волокон (11% суточной нормы), 0,73 мг пантотеновых веществ и витамин К. Авокадо имеет низкую энергетическую плотность - 1,6 ккал / г или 80 ккал на порцию. Одна порция авокадо содержит 5 г мононенасыщенной жирной кислоты и 1 г полиненасыщенной жирной кислоты, причем преобладающей жирной кислотой является олеиновая кислота в количестве 4,53 г на порцию».

Оливковое масло первого отжима

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, было проанализировано диетическое оливковое масло в снижении липопротеинов низкой плотности.

«Поскольку оливковое масло сильно обогащено олеиновой кислотой, мы проверили влияние добавок оливкового масла (50 г / день) на диету 10 здоровых мужчин-мужчин в течение двухнедельного периода на их уровень ЛПНП и ЛПНП. уровни окисления».

Даже после одной недели диеты на оливковом масле чувствительность ЛПНП к окислению in vitro значительно снизилась. Добавление оливкового масла к диете изменяет липидный состав ЛПНП и обогащает липопротеины олеиновой кислотой и ситостерином.

Семена тыквы

Исследование также показало, что добавка семян тыквы имеет защитный эффект против атерогенных крыс, и этот защитный эффект не был связан с высокими концентрациями аргинина в семенах тыквы.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как сардины, форель, лосось богата незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые необходимы для снижения уровня холестерина.