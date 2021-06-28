В США кроссовер Kia Soul остался без МКПП

В США компактный кроссовер Kia Soul 2022 модельного года не оснащается механической коробкой передач. Обновленный паркетник также получил новый логотип Kia на капоте, задних дверях и колпаках колес.

Ранее Kia Soul на американском рынке продавался в версии с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако, на нее спрос был не очень хорошим. Американцы не очень любят механические коробки передач. Поэтому южнокорейский гигант отказался в Соединенных Штатах от такой версии Soul.

Внешне обновленный Soul от модели 2021 года выпуска, кроме логотипов, больше практически ничем не отличается.

Обновленный Kia Soul в базовой комплектации получил 16-дюймовые диски, систему предупреждения лобового столкновения, мониторинг слепых зон и удержание в полосе движения. Стоит такая комплектация от 19 190 долларов. Она оснащается 2,0 л мотором, который работает вместе с автоматической коробкой передач.





Топовая версия с 1,6 л турбодвигателем и с автоматической коробкой передач стоит 27 7890 долларов.

autonews.ua