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В США кроссовер Kia Soul остался без МКПП

  4   0 28.06.2021, 05:12 | Новости, Авто
В США кроссовер Kia Soul остался без МКПП

В США компактный кроссовер Kia Soul 2022 модельного года не оснащается механической коробкой передач. Обновленный паркетник также получил новый логотип Kia на капоте, задних дверях и колпаках колес.

Ранее Kia Soul на американском рынке продавался в версии с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако, на нее спрос был не очень хорошим. Американцы не очень любят механические коробки передач. Поэтому южнокорейский гигант отказался в Соединенных Штатах от такой версии Soul.

Внешне обновленный Soul от модели 2021 года выпуска, кроме логотипов, больше практически ничем не отличается.

Обновленный Kia Soul в базовой комплектации получил 16-дюймовые диски, систему предупреждения лобового столкновения, мониторинг слепых зон и удержание в полосе движения. Стоит такая комплектация от 19 190 долларов. Она оснащается 2,0 л мотором, который работает вместе с автоматической коробкой передач.


Топовая версия с 1,6 л турбодвигателем и с автоматической коробкой передач стоит 27 7890 долларов.

autonews.ua

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