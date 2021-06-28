ТОП-5 причин постоянного голода

Проблема, которая может стать причиной лишнего веса.

Часто ли вы замечаете, как запасы ваших пищевых продуктов стремительно исчезают с полок? Чувство голода Вас практически не покидает и причин этому может быть множество, от банальной жажды до серьезных патологических процессов, передает itmed.org.

Разберем подробнее, какие же основные причины появления данного состояния. Ведь постоянное чувство голода вызывает неконтролируемое питание, а это путь к лишнему весу.

Основные причины появления голода на постоянной основе

1. Жажда: очень распространенным явлением является то, что жажду мы воспринимаем за голод. Мы едим, поглощая лишние калории, хотя на самом деле наш организм просто обезвожен. Поэтому чтобы это предотвратить, достаточным будет все же выпить стакан воды. И если чувство голода все еще остается с вами, можно и перейти к пище.

2. Ограниченность в калорийности: самыми распространенными причинами являются отсутствие привычки завтракать или предпочтение обезжиренным продуктам питания. Касательно первого варианта доказано, что завтрак обеспечивает организм соответствующей энергией, а его отсутствие напрямую влияет на работоспособность и вероятность переедания за обедом и ужином. По поводу обезжиренных продуктов, то польза от них равна нулю.

3. Нарушение функционирования определенных органов: органные нарушения, которые могут вызвать чувство голода на постоянной основе имеют достаточно широкое разнообразие: гормональные нарушения (сахарный диабет, гипертиреоз), стресс и психические расстройства, дефицит витаминов и микроэлементов.

4. Нарушение режима сна: когда мы спим нерегулярно или часто просыпаемся это имеет свое существенное влияние на нарушение функционирования ЖКТ. В первую очередь при недостатке сна происходит продуцирование гормона стресса - кортизола, в избыточном количестве. Кортизол стимулирует чувство голода. Чтобы как можно скорее устранить это ощущение «на помощь» идут быстрые углеводы. Также происходит нарушение выработки лептина. Это гормон, дефицит которого организм пытается восстановить новой порцией еды.

5. Отсутствие режима питания: Вы насыщаете свой рацион всем подряд, с преобладанием быстрых углеводов, создавая тем самым так называемые инсулиновые качели. Так после употребления, например сладостей, происходит резкий скачек сахара в крови, в свою очередь поджелудочная железа производит инсулин, чтобы этот сахар переделать. Глюкоза убирается в мышцы, а инсулин остается, тем самым вызывая снова чувство голода из-за недостатка сахара.

Тактика

В первую очередь важно понять причину возникновения постоянного голода. Скорректируйте свой режим питания. Питайтесь полноценно, своевременно и насыщенно. Если это не решает проблему, следует обратиться за консультацией к врачу для следующих исследований.

Помните, что Вы можете и дальше продолжать поглощать лишние калории и постепенно разрушать свой организм. Однако необходимо не медлить и обратиться к специалисту, который установит основную причину возникновения постоянного голода. Это позволит предотвратить ряд осложнений и исключить протекание серьезных патологий.