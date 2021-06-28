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США перестанут выдавать россиянам визы с августа

  3   0 28.06.2021, 04:13 | Новости, Общество
США перестанут выдавать россиянам визы с августа

Посольство Соединенных Штатов после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. Это связано с требованием России не нанимать персонал из третьих стран.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

Также посол США в Москве добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.

"По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран", - уточнил Салливан.

Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.

"И мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз", - обратил внимание американский посол в России.

Еще он подчеркнул, что после 1 августа будет работать очень мало человек, в результате чего не будет возможности предоставлять консульские услуги.

rbc.ua

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