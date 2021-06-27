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За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль

  5   0 27.06.2021, 23:03 | Новости, Экономика
За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль

За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%. Уже в этом году экспорт украинской продукции в Евросоюз может достичь 20 млрд евро.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Он напомнил, что семь лет тому назад, 27 июня 2014 года, была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 40% всей торговли у нас идет со странами ЕС. Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки", - отметил глава правительства.

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