Названы продукты, помогающие контролировать свой аппетит

Довольно часто люди набирают лишний вес просто из-за постоянного желания что-то съесть

Об этом сообщает charter97.

Специалисты назвали три продукта, которые помогают утолить аппетит.

Зеленый чай. Этот напиток имеет немало полезных свойств, среди которых успокаивающий эффект и взбадривания. Кроме этого он еще и стимулирует сжигание жира и помогает избавиться голода. Конечно, это не значит, что полноценную трапезу можно заменить чаем, но перекусы - вполне спокойно.

Яблоки. Этот замечательный фрукт весь год можно найти на прилавках магазинов, а ученые не раз доказывали, что их стоит есть регулярно для крепкого здоровья. А теперь и диетологи подтверждают, что яблоки помогают почувствовать сытость, а также возвращают в норму уровень сахара в крови.

Авокадо. Его не зря считают натуральным «укротителем» аппетита. Авокадо содержит много полезных жиров, которые также быстро и на длительное время лишают чувство голода. К тому же, регулярное употребление этого фрукта помогает улучшить метаболизм и состояние кожи, волос и ногтей.