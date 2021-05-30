Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

Француз будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы.

Тьерри Анри возвращается в тренерский штаб сборной Бельгии на период Евро-2020.

Как сообщается в официальном Twitter национальной команды, специалист будет работать с Роберто Мартинесом на предстоящем Евро-2020.

43-летний специалист уже работал в бельгийской сборной с 2016 по 2018 год.

Последним клубом француза был Монреаль Импакт, который он покинул в феврале этого года.

Сборная Бельгии - фаворит группы группы B на Евро-2020. На групповом этапе ее соперниками станут сборные России, Дании и Финляндии.