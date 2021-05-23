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Медики рассказали, кому нельзя есть молодой картофель

  4   0 23.05.2021, 06:11 | Новости, Общество
Медики рассказали, кому нельзя есть молодой картофель

В Украине начался сезон молодого картофеля. В магазинах на прилавках появился молодой картофель - любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям стоит отказаться от этого блюда

Об этом сообщает Главком.

Как правило, такой корнеплод отваривают целиком в подсоленной воде и подают на стол со сливочным маслом и свежим укропом. Картофель можно жарить, запекать, готовить овощные рагу.

В чем опасность молодого картофеля

Но важно помнить, что в молодом картофеле может быть много нитратов, так как его выращивают в ускоренном темпе, чтобы успеть в сезон.

Больше всего опасного вещества в кожуре картофеля. Но одновременно именно кожура содержит максимальное количество полезных веществ. Если вы уверены в производителе, а быть может сами вырастили овощ на огороде, то не соскабливайте кожуру слишком тщательно, а лучше - готовьте прямо в ней.

А вот купленный на рынке овощ лучше замочить в холодной воде на полчаса. Такой способ поможет уменьшить количество вредных веществ на четверть.

Кому овощ нельзя есть

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем и больным с серьезными формами диабета, а также детям, беременным и кормящим женщинам.

Врачи говорят, что вред от переизбытка нитратов в молодом корнеплоде перевесит все его преимущества.

Чем полезен картофель

Картофель богат отдельными микроэлементами, особенно витамином С, - съеденный с кожурой один средний картофельный клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг).

Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин.

Картофель также содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.

 

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