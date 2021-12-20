Окупанти минулої доби двічі порушили "тишу" на сході України

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.
Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.