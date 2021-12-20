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Окупанти минулої доби двічі порушили "тишу" на сході України

  6   0 20.12.2021, 08:59 | Новости, ООС
Окупанти минулої доби двічі порушили "тишу" на сході України

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ

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