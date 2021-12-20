Вольфф: Радиосвязь руководителей команд с директором гонки должна быть запрещена

Босс Мерседес согласен с тем, что руководителям команд Формулы 1 нельзя разрешать общаться с директором гонок по радио.

Традиционно гоночный директор был единственной точкой аудиосвязи между пит-уоллом команд и управлением гонкой, если во время Гран-при возникла необходимость в общении. В этом году Формула 1 и ФИА договорились впервые транслировать отдельные разговоры между командами и гоночным директором Майклом Маси, чтобы дать болельщикам больше информации.

По ходу сезона и Тото Вольфф, и босс команды Ред Булл Кристиан Хорнер время от времени переходили на смену своим соответствующим спортивным директорам Рону Медоусу и Джонатану Уитли и использовали канал связи, пытаясь повлиять на решения по управлению гонкой, особенно на финальном этапе сезона в Абу-Даби.

Хорнер призвал позволить круговым болидам, идущим впереди Макса Ферстаппена, вернуться в круг с лидером, в то время как Вольфф ясно дал понять свои чувства после спорного шага, ранее попросив, чтобы Маси не выпускал на трассу машину безопасности.

После гонки управляющий директор Формулы 1 Росс Брон заявил, что ФИА нужно запретить руководителям команд выходить на связь с дирекцией гонки.

"Я согласен с Россом", - сказал Вольфф, отвечая на вопрос Autosport, разделяет ли он те же взгляды, что и Брон. "Но я в равной степени виню как Росса, так и себя, потому что мы принимали участие в принятии решения о трансляции большего количества каналов с целью прозрачности и развлечения для фанатов".

"По внутренней связи происходит так много всего, что дать фанатам представление обо всех маленьких драмах, которые происходят, например, о поломке машины, о том, что мы проводим какие-то обсуждения стратегии, - это было хорошо. Но я думаю, что мы промахнулись".

Вольфф признался, что ему с Хорнером стоит извиниться за то, что они переступили черту дозволенного.

"Мы с Кристианом виноваты в том, что произошло. Нам была предоставлена ​​возможность поговорить напрямую с директором гонки, и поскольку мы так яростно боремся за интересы наших команд, мы все переступили черту".

"Частью неудач в этом году, безусловно, было то, что под давлением руководителей команд жизнь директора гонок, конечно же, не стала легче".

Вольф предложил не только запретить руководителям команд разговаривать с директором гонки, но и установить ограничения на то, что могут делать спортивные директора.

"Нам нужно вернуться, - сказал он. - Я думаю, что руководители команд не должны напрямую разговаривать с директором гонки, это должны быть спортивные директора. Я сделаю еще один шаг и скажу, что не думаю, что спортивные директора должны лоббировать директора гонок или оказывать давление".

"Они должны указывать на ситуации, которые директор гонки или его коллеги могли не заметить, но не лоббировать, не оказывать давление".