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Оккупанты шесть раз нарушили «тишину», ранен украинский воин

  12   0 04.12.2021, 08:36 | Новости, ООС
Оккупанты шесть раз нарушили «тишину», ранен украинский воин

За минувшие сутки, 3 декабря, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, три из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. В сторону Крымского российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1. Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 4 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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