Возле Песков оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов

За прошедшие сутки, 20 ноября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в штабе ООС.