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В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, есть потери

  6   0 20.11.2021, 08:36 | Новости, ООС
В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, есть потери

За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая обстрелы из вооружения, запрещенного "Минском". В результате обстрелов погиб украинский воин.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики 6 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики применяли минометы и артиллерию, обстреливая наших бойцов и населенные пункты.

Марьинку оккупанты обстреляли трижды, применяя артиллерию 122-го калибра и минометы 82-го и 120-го калибра. В сторону Лопаскино стреляли из минометов 82-го калибра.

В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Новомихайловки - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки наши войска триждыпопали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. А в направлении Авдеевки вел огонь из минометов 120-го калибра.

Наших бойцов в Попасной боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Новотошковского российские наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы 12-го калибра и гранатометы различных систем. В сторону Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии 152-го калибра окрестностей населенного пункта Нижнее.

"Потерь среди гражданского населения нет", - уточнили в ООС.

Однако в результате обстрелов один украинский боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минском. Им удалось заставить противника прекратить обстрелы.

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