Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человек; летальных случаев - 664, выздоровели - 21 979 человек.
За последние сутки в Украине проведено 99 130 тестов.
Как отмечается в сообщении, 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 322 308 человек;
- выздоровело - 2 748 500 человек;
- летальных исходов - 80 895;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 511 371.