Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человек; летальных случаев - 664, выздоровели - 21 979 человек.

За последние сутки в Украине проведено 99 130 тестов.

Как отмечается в сообщении, 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 322 308 человек;

- выздоровело - 2 748 500 человек;

- летальных исходов - 80 895;

- проведено ПЦР-тестирований - 15 511 371.