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У зоні ООС минулої доби четверо українських бійців отримали поранення

  5   0 18.11.2021, 09:00 | Новости, ООС
У зоні ООС минулої доби четверо українських бійців отримали поранення

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції ЗСУ двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я військовослужбовців - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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