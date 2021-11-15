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Ситуація на Донбасі: окупанти здійснили дистанційне мінування біля Причепилівки мінами ПОМ-2

  5   0 15.11.2021, 09:00 | Новости, ООС
Ситуація на Донбасі: окупанти здійснили дистанційне мінування біля Причепилівки мінами ПОМ-2

За минулу добу окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, Інформує UAINFO.org.

"Протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає. 

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

В бік населеного пункту Оріхове -Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Катеринівки, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Кримського ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу Новоолександровки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. 

В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. 

UAINFO

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