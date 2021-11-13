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Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе

  27   0 13.11.2021, 08:09 | Новости, ООС
Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометов разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, оккупанты производили обстрелы: в направлении Попасной и Новоалександровки, в сторону Новотроицкого, вблизи Новолуганского, возле Широкино.

По состоянию на 7:00, 13 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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