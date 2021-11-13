В Киеве ужесточат локдаун: эпидемиолог назвал тревожные причины

С 1 ноября Киев оказался в «красной» зоне карантина из-за стремительного роста заболеваемости и госпитализации больных коронавирусом.

В среду, 10 ноября, мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с COVID в Киеве — это может привести к введению полного локдауна.

Об этом передает «Апостроф», информирует UAINFO.org.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан подтвердил сложность ситуации в столице и отметил, что предпосылок к ее стабилизации нет.

Эпидемиолог подчеркнул, что заболеваемость и смертность растут, несмотря на ограничительные меры, которые действуют в Киеве уже полторы недели.

«Могу сказать, что они не эффективны в том разрезе, который сегодня есть», – заявил Рубан.

По его словам, в четверг, 11 ноября, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС должна получить показатели инфицирования в столице за трое суток, на основании которых будет приниматься решение об усилении ограничений.

«В отсутствие стабилизации ситуации действительно необходимо будет пересматривать те ограничения, которые есть сейчас», – считает он.

На вопрос, будет ли закрыт общественный транспорт, в том числе метро, Рубан ответил, что такое решение будет принимать комиссия ТЭБ и ЧС г. Киева, но «все будет зависеть от тех показателей и индикаторов референтных значений, которые будут представлены».

При этом уже известно, что Киев давно готовился к закрытию общественного транспорта.

Еще летом КГГА запустила электронную систему подачи заявок, в которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай ужесточения.