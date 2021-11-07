С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаб операции Объединенных сил (ООС).

Возле Зайцево враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.