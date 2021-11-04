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Окупанти за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС, поранений український боєць

  4   0 04.11.2021, 08:40 | Новости, ООС
Окупанти за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС, поранений український боєць

За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Міноборони, передає UAINFO.org.

Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.  

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. 

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. 

Станом на 7 годину ранку, 4 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

UAINFO

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