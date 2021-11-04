Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин – эксперт

В связи с сокращением транзита газа в Украине может существенно вырасти тариф на распределение газа…

Глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о снижении Россией прокачки топлива по украинскому газопроводу до 57 миллионов кубометров в сутки с 1 ноября. В связи с этим Макогон предположил, что по решению Газпрома транзит газа через Украину может прекратиться фактически в любой момент.

Об этом сообщил директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев, информирует UAINFO.org.

Как только человек попадает в кресло руководителя компании или на какую-то политическую должность (например, министра или его заместителя), у него тут же пропадает логическое мышление и объективность.

Это желание сохранить за собой кресло приводит к тому, что уважаемые люди вроде Витренко и Макогона несут полную ахинею, успешно делая вид, что не понимают как работает газовый рынок.

В частности, сокращение транзита по трубопроводу Ямал-Европа произошло на один день из-за того, что Польша отобрала из него газ для собственных нужд. То есть она отобрала ровно столько, сколько имеет право это сделать.

Более того, транзит в последние дни сократился, потому что Путин дал указание наполнить российские газовые хранилища до 1 ноября, после чего заняться наполнением газовых хранилищ в Европе, в которых Газпром имеет свою долю.

Об этом всем известно, но людей, которые в этом не разбираются, нарочно оболванивают. Все эти посты как раз на это и направлены. И это — темники, которые транслируют люди, которые не столь профессиональны как Витренко и Макогон и которые не понимают даже смысла слов, которые те произносят.

На данный момент нет никаких поводов для паники. Те объемы газа, которые идут в Украину, предусмотрены долгосрочными и среднесрочными контрактами. То есть фактически эти объемы уже расписаны по его получателям — конечным потребителям.

В свою очередь, Газпром не заинтересован в сокращении объемов поставок. Прежде всего потому, что это приведет к невыполнению федерального бюджета РФ, так как половина его поступлений — от экспорта энергоносителей. Какой идиот будет сокращать поставки, не только не получая прибыли, но и еще выплачивая деньги по принципу «качай или плати»?!

Тем более, что Газпром — государственная компания, руководство которого стоит перед выбором — либо наполнение бюджета, либо увольнение. Поэтому все процессы в ней направлены на получение как можно большей прибыли. А выполнением своих обязательств по контрактам он демонстрирует Европе свою надежность в сравнении с другими поставщиками на газовом рынке. Ведь Газпром в Европе оказался единственным поставщиком газа на территории ЕС, который в этом году увеличил поставки, тогда как все остальные их сократили по ряду субъективных и объективных причин. Например, Нидерланды, которые закрывают месторождение в Гронингене, Норвегия, у которых стареют месторождения и потому они физически не могут наращивать поставки, Алжира, который разругался с Марокко и прекратил поставки газа в Испанию, а также США и Катар, чьи трейдеры соблазнились высокими ценами в Юго-Восточной Азии и перенаправили туда весь сжиженный газ.

Поэтому Нафтогазу в данном случае пора определиться — либо Газпром «страшный» и прекратить с ним все отношения, перестав бороться с ним за увеличение транзита, сосредоточившись на решении внутренних проблем, либо Газпром «хороший» и прекратить выдвижение обвинения против него. Потому что совмещать одно с другим нельзя — рассказывать о том, как Газпром выкручивает руки Европе и просить его сохранять транзит. Точно так же, как нельзя повторять одну и ту же байку о том, что «Путин нападет» по поводу и без.

Украина со своей стороны выполнила обязательства по закачке газа в хранилища — во всяком случае, Нафтогаз отрапортовал об этом еще перед началом отопительного сезона. Того газа, который есть в хранилищах и который добывается в Украине и возможных контрактов, которые будут заключены для поставок газа по реверсу, будет достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей.

Единственная проблема — это не объемы, а ценообразование. Потому что те цены, которые сейчас выставляются на газ, в том числе, и на газ внутренней добычи — грабительские и не имеют никакого отношения к рынку.

И проблема не в наличии или отсутствии газа, а в том, что многие потребители попросту не смогут себе позволить себе его купить — в первую очередь, газ становится недоступным для промышленности. Как следствие, предприятия будут работать в убыток, из-за чего будут расти долги по ЖКХ и сокращать сотрудников.

При этом дефицит газа по фиксированной Нафтогазом цене возникает и у теплоэнерго, так как объемы газа им определили, исходя из неких умозаключений чиновников. Потому дефицит возникает, потому что очень сложно разделить нужды бюджетных организаций и населения, цена газа для которых отличается в разы.

Тем не менее, у населения никакого дефицита газа не будет. Однако, поскольку цена газа для них не вырастет, у населения появится другая проблема, так как однозначно будет расти тариф на распределение газа. Ведь для того, чтобы распределить газ, необходимо потратить энергию — создать давление в трубе, чтобы газ дошел до каждой плиты. А для этого нужен технологический газ, который продается по той же рыночной цене в 55 гривен за кубометр.

Цена газа останется неизменной — 7,96 за куб у Нафтогаза или примерно 8-9 гривен у других компаний, но к ним нужно будет добавить еще и возросший в несколько раз тариф на распределение, который у некоторых поставщиков уже доходит до 8 гривен.

Каким именно будет рост — сказать сложно, так как в каждом регионе структура тарифа зависит от количества потребителей, длины сетей и состояния компрессорных станций, которые либо обновлены, либо не менялись с 60-х годов.

И вместо того, чтобы эти проблемы решать, у нас ищут внешнего врага, ведь именно Путин виноват в том, что в Украине газ продается по 55 гривен за кубометр и дороже, а не те, кто продает газ по такой высокой цене.