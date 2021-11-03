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Окупанти минулої доби 7 разів зривали "тишу" у зоні ООС, загинув український боєць

  8   0 03.11.2021, 09:30 | Новости, ООС
Окупанти минулої доби 7 разів зривали "тишу" у зоні ООС, загинув український боєць

Минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook, інформує UAINFO.org

За даними штабу, по наших позиціях у напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. 

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

UAINFO

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