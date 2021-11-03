Окупанти минулої доби 7 разів зривали "тишу" у зоні ООС, загинув український боєць

Минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook, інформує UAINFO.org.
За даними штабу, по наших позиціях у напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.