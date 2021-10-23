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Боевики 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, двое военных пострадали

  5   0 23.10.2021, 08:09 | Новости, ООС
Боевики 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, двое военных пострадали

В течение суток, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Двое военных ВСУ пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка-2 российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

С начала суток, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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