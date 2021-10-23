Боевики 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, двое военных пострадали

В течение суток, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Двое военных ВСУ пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка-2 российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование.
Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
С начала суток, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.