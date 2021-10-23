Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:09

Боевики 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, двое военных пострадали

06:05

Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана и выложили фото в соцсети – СМИ

03:01

"Знижка 50%": Зеленський зробив вигідну пропозицію Росії щодо газу

01:21

Забитые реанимации, очереди за прививками и скандалы: как живут украинцы в "красных" зонах

20:04

Медик у Техасі вбивав людей, впорскуючи повітря у судини

19:09

Знаменитости, которые избежали наказания за убийство

18:03

Речь Путина на Валдае стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса президента – Бутусов

17:02

Кличко розповів, які обмеження діятимуть в столиці

16:01

Нардепы придумали схему, как устроить родственников на работу в Раду: за два года те получили 4,5 млн грн

15:00

Лікар-рентгенолог: Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації та ШВЛ майже нульовий

14:04

Чорноморський регіон зберігає стратегічне значення для НАТО: у нас тут два дуже близькі партнери – Грузія та Україна, – Столтенберг

13:01

Українці будуть повторно проходити курс повної вакцинації від коронавірусу наступного року – МОЗ

12:02

Дмитро Ярош натякнув, що Кива хотів здати його російським спецслужбам за $5 мільйонів

11:04

Заразнее "Дельты": что известно о новом штамме коронавируса, который приблизился к Украине

10:01

Київ, північні олені і переїзд до США: що відомо про вбиту Болдуїном українку

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана и выложили фото в соцсети – СМИ

  13   0 23.10.2021, 06:05 | Новости, Мир
Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана и выложили фото в соцсети – СМИ

Международная федерация волейбола уже выступила с официальным заявлением.

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими, которая выступала за молодежную сборную страны.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Persian Independent, информирует UAINFO.org.

Тренер волейболистки анонимно сообщил, что Хакими казнили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. При этом талибы опубликовали в соцсетях фотографии обезглавленного тела спортсменки.

По его словам, Хакими обезглавили еще в начале октября, однако ее родные и другие игроки волейбольной команды молчали об этом из-за страха. Сообщается, что лишь двум спортсменкам из команды удалось бежать из страны.

"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены скрываться и жить в неизвестных местах", - сообщил тренер.

Напомним, в сентябре появились сообщения о том, что талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

"Талибан попросил семьи наших игроков не разрешать своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием. Они даже сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи. Они не хотели, чтобы у них оставалось что-нибудь связанное со спортом. Они напуганы", - рассказала одна из волейболисток, которой удалось покинуть страну.

Другая спортсменка сообщила, что была "шокирована", когда узнала, что Хакими была убита.

Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу смерти Хакими.

"FIVB шокирована и потрясена сообщениями некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения", - цитирует заявление пресс-службы организации ТАСС.

В организации также резко осудили любые формы насилия и указали на право любого человека заниматься спортом без страха или запугивания.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. 

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

Перевод – Униан

Лента статей

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (539)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]