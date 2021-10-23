Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана и выложили фото в соцсети – СМИ

Международная федерация волейбола уже выступила с официальным заявлением.

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими, которая выступала за молодежную сборную страны.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Persian Independent, информирует UAINFO.org.

Тренер волейболистки анонимно сообщил, что Хакими казнили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. При этом талибы опубликовали в соцсетях фотографии обезглавленного тела спортсменки.

По его словам, Хакими обезглавили еще в начале октября, однако ее родные и другие игроки волейбольной команды молчали об этом из-за страха. Сообщается, что лишь двум спортсменкам из команды удалось бежать из страны.

"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены скрываться и жить в неизвестных местах", - сообщил тренер.

Напомним, в сентябре появились сообщения о том, что талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

"Талибан попросил семьи наших игроков не разрешать своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием. Они даже сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи. Они не хотели, чтобы у них оставалось что-нибудь связанное со спортом. Они напуганы", - рассказала одна из волейболисток, которой удалось покинуть страну.

Другая спортсменка сообщила, что была "шокирована", когда узнала, что Хакими была убита.

Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу смерти Хакими.

"FIVB шокирована и потрясена сообщениями некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения", - цитирует заявление пресс-службы организации ТАСС.

В организации также резко осудили любые формы насилия и указали на право любого человека заниматься спортом без страха или запугивания.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".