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Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

  9   0 17.10.2021, 19:07 | Новости, ООС
Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объеденных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Луганского. Боевики совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского пророссийские наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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