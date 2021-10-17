Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

4 нарушения "тишины" были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Крымского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ. С начала суток, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.