Коронавирус в Украине: за сутки заболели 11 288 человек и более 200 умерли

В Украине подтвердили 11 288 новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 4 747 человек; летальных исходов - 219; выздоровели - 3 541 человек. Протестировали методом ПЦР 33 545 человек, методом ИФА - 5350, экспресс-тестами - 34 075.

Больше всего за сутки новых заражений обнаружили в Одесской области (+1 396), Харьковской области (+948), Донецкой области (+934), Днепропетровской области (+748).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 635 170 человек;

- выздоровели - 2 325 997 человек;

- летальных исходов - 60 633.