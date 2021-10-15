Біля Катеринівки окупанти стріляли з 120-мм мінометів та СПГ

Окупанти за минулу добу 3 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться у повідомленні.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Вечірні Вісті"