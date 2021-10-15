Киевский аэропорт "Жуляны" закроют на год

Один их крупнейших столичных аэровокзалов, аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроют на год с целью реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает avianews.com.

Как отмечает глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, в следующем, 2022 году, планируется подготовить проект реконструкции самого аэродрома. Сами же работы начнутся в 2023 году и продлятся два года.

По словам Костржевского, на 2023 год запланировано провести реконструкцию без закрытия аэровокзала на приём рейсов. Это, как отметил глава совета директоров, будет в себя включать работы на рулёжных дорожках.

Отмечается, что бюджет работ может составить от 2,5 до 4 млрд грн. В Обществе с ограниченной ответственностью "Мастер-Авиа" ожидают выделение денежных средств со стороны Киевского городского совета, поскольку он является собственником аэродрома в Жулянах. Также Костржевский отмечает: предприятие не хочет превращения реконструкции аэропорта в очередной долгострой.

В качестве альтернативной опции оператор аэропорта называет концессию и привлечение частного инвестора. Однако для этого необходимо проведение международного конкурса, победитель которого предоставит деньги и станет управлять аэродромом.

Также по словам Костржевского, аэропорт "Киев" (Жуляны) в ходе реконструкции фактически получит новую полосу - старое покрытие из асфальта будет демонтировано, строители усилят основу, а затем установят новое покрытие из бетона. В то же время, длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.