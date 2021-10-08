Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:06

Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

07:27

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

07:05

В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

06:03

Місто в Бразилії оголосило українську своєю офіційною мовою

02:46

Цена автогаза в Украине установила рекорд за всю историю наблюдения

20:00

Громкий провал российских спецслужб. Правозащитники вывезли из России 40 Гб видео пыток

19:28

Руслан Бортник: Стратегическая причина отставки Разумкова – это борьба Зеленского за президентский пост

19:06

Три константи у "казусі Саакашвілі"

18:03

Небоженко: Окружение Зеленского не понимает какой очередной "ящик Пандоры" открылся с этим несчастным Мецгером, банкиром президента

17:05

Раскрыта личность самого загадочного серийного убийцы Зодиака

16:01

Береза: Вагнергейт, Pandora Papers, Укрэксимбанк и другие позорные скандалы приведут Зеленского к финалу, которого он заслуживает

15:00

Как в кино! NASA готовится атаковать астероид

14:00

"Змея укусила не свой хвост, а свою голову", – Кочетков об отставке спикера ВР

13:25

Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

12:57

На Львівщині знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС (фото)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

  6   0 08.10.2021, 07:27 | Новости, ООС
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували "тишу" / фото Oleksandr Makhov

У п'ятницю, 8 жовтня, бойовики поранили на Донбасі українського військового.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої важкості. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомляють українські військові.

Загалом станом на 7:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Позиції українських воїнів біля Золотого-4 окупанти обстріляли, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Троїцького - вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували "тишу", з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Південного вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки - здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Раніше стало відомо, що проросійські бойовики попередили жителів окремих районів Луганської області про блекаут. На два дні людей позбавлять світла та зв'язку.

"Вечірні Вісті"

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (174)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]