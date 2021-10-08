Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

Это требование прозвучало после того, как Путин, согласно сообщениям СМИ, ограничил поставки газа в Европу. Говорят, сделал он это в связи с тем, что только что построенный трубопровод «Северный поток — 2» ждет утверждения немецких регуляторов, а Путин надеется обойти законы ЕС.

Об этом сообщает Daily Express, информирует UAINFO.org.

Газопровод проложен из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Многие надеялись, что Байден вмешается и не даст использовать его в качестве «геополитического оружия».

Он действительно подал сигнал о своей решимости сделать это, когда в прошлом году ввел санкции против российского судна-трубоукладчика и двух причастных к строительству компаний. Но в мае эти санкции были сняты.

Сейчас глава украинского энергетического гиганта «Нафтогаз» Юрий Витренко говорит, что это решение сбило его с толку.

Он рассказал новостному порталу Exress.co.uk: «Нет никаких признаков, что американская сторона готова противостоять России, готова заставить ее исправить свое поведение, готова повлиять на ситуацию или изменить ее».

«США отказались от санкций, и проблема состоит в том, что Путин понял: он может стать выше закона, и ему позволено безнаказанно запугивать Европу».

«Мы понимаем: разрешение продолжать проект, когда ясно, что он не соответствует европейским правилам, когда ясно, что Путин уже давно использует газ в качестве оружия, — оно противоречит заявлениям американского правительства о том, что США поддерживают правильные вещи и борются с неправильными».

Витренко выразил надежду, что вскоре Вашингтон предпримет какие-то действия.

Он добавил: «Мы в недоумении, но мы по-прежнему слышим, что американская администрация поддерживает Украину, поддерживает ценности западного мира, поддерживает борьбу за свободу. Но конечно, мы хотим видеть какие-то действия в дополнение к декларациям».

«Мы твердо убеждены, что правительство США должно снова ввести какие-то санкции против трубопровода „Северный поток — 2″, и мы считаем, что лучше поздно, чем никогда».

«Это подаст Путину сигнал о неприятии Западом такого рода сделок».

Но Витренко полагает, что Украина не станет молчать, позволяя Путину переступать все границы, если Байден не придет ей на помощь.

Он продолжил: «Худший сценарий состоит в том, что транзита газа через Украину не будет. Это позволит ему шантажировать Украину, что может привести к полномасштабной войне. Например, забудьте про Крым, берите себе Донбасс, оккупированные территории, но на путинских условиях, и тогда вся Украина по сути дела станет частью русского мира».

В 2014 году российские войска взяли под свой контроль Крым, а потом аннексировали полуостров, когда этот регион на спорном местном референдуме проголосовал за вхождение в состав Российской Федерации.

Результатом стал конфликт в Донбассе на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и украинской армией, в ходе которого более 14 000 человек погибли и 24 000 получили ранения.

В августе президент Украины Владимир Зеленский провел конференцию с представителями 40 с лишним стран, на которой призвал вернуть аннексированный Россией Крым.

Таким образом, напряженность усиливается, а действия Путина, превращающего трубопровод в средство давления, повышают шансы на разрастание конфликта.