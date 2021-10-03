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Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один боец

  5   0 03.10.2021, 08:09 | Новости, ООС
Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один боец

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 3 октября.

Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле Новозвановки, Марьинки, Станицы Луганской, Золотого-4, Светлодарска, Зайцево, Нью-Йорка, Новоселовки Второй, Новотошковского и Новолуганского.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 пятницы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 

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