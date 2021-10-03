Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:35

В Украине за сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек

09:08

Отношения США и Китая затрудняют переговоры по климату, - Джон Керри

08:36

В Украине 7 967 новых заражений коронавирусом

08:09

Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один боец

07:10

Рой Джонс: Я знал, что Усик одолеет Джошуа

06:11

Ученые объяснили, почему вредно быть отличником

05:12

В Европе появился электрический Nissan Townstar

04:13

Назван красавчик, который может стать новым Джеймсом Бондом

03:05

В Киеве хитрые контролеры "оштрафовали" 12-летнего ребенка

02:06

Рой Джонс дал совет Джошуа на реванш с Усиком

01:07

Названы болезни, на которые могут указывать неприятных запах изо рта

00:08

Началось серийное производство электрических седанов Lucid Air

23:03

Я хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания, - Зеленский

22:04

Президент Филиппин заявил о своем выходе из политики

21:32

Рома продлила контракт с капитаном команды

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Украине 7 967 новых заражений коронавирусом

  14   0 03.10.2021, 08:36 | Новости, Общество
В Украине 7 967 новых заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 967 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3 300 человек; летальных исходов - 126; выздоровевших - 1 483 человек.

Протестировали методом ПЦР - 28 290 человек, методом ИФА - 4574 лица, экспресс-тестами - 20 950 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 455 189 человек;

- выздоровели - 2 263 407 человек;

- летальных случаев - 56 775.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (66)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]