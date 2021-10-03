В Украине 7 967 новых заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 967 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3 300 человек; летальных исходов - 126; выздоровевших - 1 483 человек.

Протестировали методом ПЦР - 28 290 человек, методом ИФА - 4574 лица, экспресс-тестами - 20 950 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 455 189 человек;

- выздоровели - 2 263 407 человек;

- летальных случаев - 56 775.